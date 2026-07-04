Detiene Policía Municipal a hombre con presunta droga en la Luis Fuentes Mares

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre por su probable participación en delitos contra la salud, luego de atender un reporte de acoso callejero en calles de la colonia Luis Fuentes Mares.

Los policías del Equipo de Proyectos Especiales (EPE) realizaban recorridos preventivos sobre las calles Carbón y Aceros, donde una mujer solicitó apoyo al denunciar que un sujeto le gritaba expresiones obscenas mientras caminaba por la vía pública.

Al ubicar al señalado, este adoptó una actitud agresiva e insultó a los oficiales, fue detenido por faltas al Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Chihuahua.

Durante una inspección preventiva, los agentes localizaron entre sus pertenencias envoltorios que contenían una sustancia con las características propias del cristal, equivalente a 21 porciones.

Ante el hallazgo, la situación jurídica del detenido cambió de una falta administrativa a una probable participación en delitos contra la salud, por lo que fue trasladado a la Comandancia Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.