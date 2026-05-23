No es contra Maru, es contra Chihuahua, y no nos van a intimidar: Manque Granados

-Tras citarorio de la FGR, Manque respalda a Maru

La diputada federal por Chihuahua, Manque Granados, expresó su respaldo a la gobernadora Maru Campos tras el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República, al considerar que se trata de un acto de persecución política contra una mandataria que, afirmó, “da resultados, enfrenta al crimen y da la cara”.

“Es increíble y muy preocupante lo que está pasando”, señaló la legisladora, quien cuestionó que mientras en otros estados “siguen sin tocar a políticos con señalamientos mucho más graves”, en Chihuahua se cite a una gobernadora que ha sido crítica de la estrategia federal de seguridad.

Aseguró Manque Granados que “esto no parece justicia, parece persecución política”, y atribuyó la situación a que Maru Campos “se atrevió a señalar el fracaso de la estrategia de ‘abrazos, no balazos’ y eso les incomoda”.

La diputada federal también destacó que la mandataria estatal “no se esconde” y que recibió personalmente el citatorio.

“Dio la cara y actuó con responsabilidad, como siempre”, mientras algunos huyen o desaparecen.

Finalmente, Manque Granados afirmó que el caso “ya no es solo contra Maru, es contra un estado entero que decidió no quedarse callado”, y lanzó un mensaje de respaldo: “Que les quede claro: no van a intimidar a Chihuahua. Todo mi respaldo a nuestra gobernadora Maru Campos. Yo con Maru”.