Copa Chihuahua capital; del 28 al 31 de mayo en el Polideportivo

En conferencia de prensa, encabezada por el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte se anunció el nuevo torneo escolar por invitación que, busca reconocer a los programas deportivos escolares en las disciplinas de básquetbol y fútbol en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, tanto en rama varonil como femenil.

En Chihuahua existen escuelas que comprenden que el deporte no es solo una actividad extracurricular: es disciplina, identidad, pertenencia y formación competitiva.

Es una oportunidad que, como gobierno municipal, en alianza con la iniciativa privada, de volver a los programas que impulsen los encuentros deportivos entre escuelas, de donde surgen talentos relevantes con miras a representativos nacionales e internacionales.

La Copa Chihuahua capital se realizará del 28 al 31 de mayo en las canchas del Polideportivo Luis H. Álvarez.

Es un espacio enfocado en programas escolares de instituciones tanto públicas y privadas, con trayectoria, estructura y representación deportiva. Se cuenta con un top de 8 escuelas con mejor programa deportivo. Son distintas escuelas las que se encuentran en cada ranking de la disciplina.

Entre ellas Luis Urias, Carmen Romano, Antonio Quevedo, CBTIS 122, Bachilleres 4, 8, 10, Secundarias Técnica 72, Secundaria 3044, 3008, Instituto La Salle, Colegio de Chihuahua, Cecyt 6, Colegio Everest, José Ortiz de Domínguez, La Etic 100, entre otras más.



El programa está impulsado por Referente.mx, en alianza con el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) y Cruzze Seguros.