Fomenta UACH cuidado ambiental a través de “Guardianes de las Abejas”

En el marco del Día Internacional de las Abejas, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología, llevó a cabo la primera edición de “Guardianes de las Abejas”, una jornada académica y de concientización enfocada en la importancia de los polinizadores para el equilibrio ambiental y la sostenibilidad.

Durante el acto inaugural, la FZyE, a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos Universitarios, realizó la develación de una escultura conmemorativa alusiva a “Guardianes de las Abejas”. La ceremonia fue encabezada por el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, quien destacó que el cuidado del medio ambiente representa un compromiso profundo de responsabilidad y vinculación entre los sectores académico, productivo y social.

Asimismo, reconoció la labor fundamental que desempeñan las abejas dentro del sistema ecológico, donde resaltó su capacidad de trabajo en equipo y su contribución esencial al equilibrio ambiental. De igual manera, felicitó a todas las personas involucradas que hicieron posible la realización de este proyecto. El rector subrayó que las y los estudiantes han sido protagonistas de esta iniciativa, guiados por el maestro Luis Raúl García Flores, quienes han asumido el compromiso de impulsar acciones de conservación y concientización ambiental.

Destacó que la Facultad de Zootecnia y Ecología cuenta con investigadores comprometidos con la preservación de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la generación de proyectos de impacto en beneficio de la sociedad y el medio ambiente.

Cabe resaltar que, como parte de las actividades, se desarrolló un ciclo de conferencias dirigido a estudiantes, docentes y público en general, donde especialistas compartieron información relacionada con el sistema productivo apícola, introducción a la apicultura, el estatus sanitario de la varroasis de las abejas en el estado de Chihuahua y sus estrategias de control, los secretos de las abejas nativas, así como los beneficios de la miel.

De la misma forma, se realizó la “Feria de las Abejas”, integrada por exposición de stands a cargo del alumnado, así como diversas instituciones participantes, entre ellas Guardianes Ecológicos, apicultores, EDUCOE, la Dirección de Proyectos Estratégicos y la DIEX, quienes promovieron acciones de educación ambiental y conservación de los polinizadores.

Durante la jornada, estudiantes de nivel básico participaron en actividades orientadas a fomentar la conciencia sobre el cuidado de las abejas, su importancia dentro del ecosistema y los protocolos adecuados ante enjambres. Además, se contó con exposición y venta de productos apícolas, actividades recreativas y manualidades para niñas y niños, así como la entrega de plantas por parte del vivero municipal.