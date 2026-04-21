Niño que jugaba futbol en la orilla de la carretera provocó fatal accidente

Un niño que jugaba al fútbol en una calle al borde de la carretera en Vinh Long (Vietnam) provocó un mortal accidente de tráfico tras patear accidentalmente la pelota hacia el centro de la autopista.

🛑 ĐÁ BÓNG TRÊN HÈ GÂY TAI NẠN CHO NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ❌

⚽️ Một quả bóng lăn, một cuộc đời dừng lại**

Vừa qua, trên địa bàn xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hy hữu nhưng để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

📽… pic.twitter.com/2C5Zo8jhjX — Horus Z (@HoruszZ) April 20, 2026

Un hombre que pasaba en motocicleta chocó con el balón, perdió el control y cayó al suelo. La víctima fue trasladada al hospital, pero falleció a la mañana siguiente debido a la gravedad de sus heridas.