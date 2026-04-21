Niño que jugaba futbol en la orilla de la carretera provocó fatal accidente

Un niño que jugaba al fútbol en una calle al borde de la carretera en Vinh Long (Vietnam) provocó un mortal accidente de tráfico tras patear accidentalmente la pelota hacia el centro de la autopista.

Un hombre que pasaba en motocicleta chocó con el balón, perdió el control y cayó al suelo. La víctima fue trasladada al hospital, pero falleció a la mañana siguiente debido a la gravedad de sus heridas.

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