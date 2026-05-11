Ningún país debe intervenir en asuntos internos de otro: Sheinbaum durante aniversario de la Columna de la Legalidad

Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que México es “un país libre, independiente y soberano”, por lo que ninguna otra nación “tiene derecho a decidir sobre el destino de otro”, y esa ha sido la política exterior que defendió el ex presidente Venustiano Carranza hace más de un siglo y que hoy sigue vigente.

Al encabezar el 106 aniversario de la Columna de la Legalidad, la comandanta suprema de las fuerzas armadas de México afirmó que todas las naciones, grandes o pequeñas, son iguales en dignidad y soberanía, por lo que sin mencionar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subrayó “ninguna potencia debe intervenir bajo ningún motivo en los asuntos internos de otros pueblos, ningún extranjero puede aspirar a privilegios por encima de las leyes de la nación que lo recibe”.

Al rememorar el 9 de mayo de 1920, cuando cadetes del Heroico Colegio Militar defendieron al entonces presidente Carranza, la titular del Poder Ejecutivo ratificó que la soberanía no se negocia, que la independenciase defiende todos los días y que la relación entre las naciones sólo puede construirse desde el respeto y nunca desde la imposición.

Por su parte, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, refrendo la lealtad del ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional a la presidenta Sheinbaum y reiteró su compromiso de seguir acompañándola “en su elevada encomienda de garantizar la seguridad de los mexicanos y el desarrollo nacional”.

Resaltó que el valor de lealtad y de patriotismo de los jóvenes del colegio militar hace 106 años no es sólo recordar el pasado, sino reafirmar estos valores que actualmente orientan el actuar de las fuerzas armadas.

“Esa esencia es la que se mantiene viva en este heroico colegio militar en el que por muchos años se graduaban sólo oficiales de las armas y servicios del ejército y a partir del año 2020 han egresado más de mil oficiales de la Guardia Nacional con licenciatura en seguridad pública”.

Señaló que hoy en día más de 3 mil 500 cadetes del ejército y de la Guardia Nacional se preparan en sus aulas para ser los futuros mandos de estas instituciones armadas “con la firme convicción de jamás desviar su camino, de servir a su país con rectitud y de dar todo por un México mejor”, atajó.