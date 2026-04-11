Nike detecta fallas en camisetas del Mundial 2026 que ya usan selecciones

La empresa Nike inició una investigación tras detectar fallas de diseño en camisetas oficiales que serán utilizadas en el Mundial 2026, luego de que los defectos se hicieran visibles durante partidos recientes.

Según información de la BBC, el problema afecta tanto a uniformes usados por jugadores como a las réplicas vendidas a aficionados, lo que ha generado inquietud entre seguidores.

Durante la última fecha FIFA de marzo, varias selecciones mostraron irregularidades visibles en sus uniformes.

Selección de Inglaterra

Selección de Francia

Selección de Uruguay

El problema más evidente fue la aparición de:

Abultamientos en las costuras de los hombros

Deformaciones en la tela

Detalles que afectan la apariencia general del uniforme

Información tomada de El Imparcial