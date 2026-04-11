Nike detecta fallas en camisetas del Mundial 2026 que ya usan selecciones

La empresa Nike inició una investigación tras detectar fallas de diseño en camisetas oficiales que serán utilizadas en el Mundial 2026, luego de que los defectos se hicieran visibles durante partidos recientes.
Según información de la BBC, el problema afecta tanto a uniformes usados por jugadores como a las réplicas vendidas a aficionados, lo que ha generado inquietud entre seguidores.
Durante la última fecha FIFA de marzo, varias selecciones mostraron irregularidades visibles en sus uniformes.
- Selección de Inglaterra
- Selección de Francia
- Selección de Uruguay
El problema más evidente fue la aparición de:
- Abultamientos en las costuras de los hombros
- Deformaciones en la tela
- Detalles que afectan la apariencia general del uniforme
Información tomada de El Imparcial