Ni ocurrencias ni exclusiones: Alex Domínguez exige rigor constitucional en reforma de nacionalidad

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, solicitó formalmente que la Cámara de Diputados cuente con información completa, verificable y pública antes de dictaminar la iniciativa de reforma constitucional que plantea exigir nacionalidad mexicana única para quienes aspiren a la Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Recordó que presentó ante la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados una solicitud de información relacionada con la iniciativa recibida el pasado 31 de agosto, mediante la cual se propone reformar y adicionar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nacionalidad única.

Advirtió que una modificación constitucional de esta naturaleza debe estar respaldada por evidencia objetiva que demuestre la existencia de un problema real, particularmente cuando puede representar una restricción permanente al ejercicio de los derechos políticos de mexicanos por nacimiento.

“Si existen hechos que demuestren un riesgo para la soberanía nacional derivado de la doble nacionalidad, corresponde a la Cámara conocerlos y evaluarlos; de no existir evidencia suficiente, resulta indispensable ponderar cuidadosamente la pertinencia y proporcionalidad de establecer una restricción permanente al ejercicio de derechos políticos”.

Por ello, solicitó que se requiera a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal información sobre casos, expedientes, denuncias, investigaciones, resoluciones y comunicaciones diplomáticas en los que la doble nacionalidad haya generado un conflicto concreto de lealtad institucional o puesto en riesgo la soberanía nacional.

Asimismo, pidió conocer las pruebas que sustenten esos posibles riesgos, los estudios técnicos, diagnósticos, análisis de inteligencia, opiniones jurídicas y documentos interinstitucionales utilizados para elaborar la propuesta, además del test de proporcionalidad y análisis de impacto en derechos humanos que justifique exigir la renuncia a otra nacionalidad.

El líder del tricolor en la entidad también planteó analizar las consecuencias que una reforma de este tipo tendría para las comunidades mexicanas binacionales y migrantes, así como determinar cuántos mexicanos por nacimiento y potenciales aspirantes a cargos de elección popular podrían verse afectados.

Como parte de su planteamiento, presentó un anexo con 20 preguntas parlamentarias, agrupadas en cuatro grandes temas: diagnóstico y evidencia; igualdad, necesidad y proporcionalidad; viabilidad jurídica e implementación; e impacto político y temporalidad.

Finalmente, Alex Domínguez sostuvo que la protección de la soberanía nacional es un objetivo legítimo, pero señaló que cualquier restricción constitucional debe demostrar plenamente su necesidad, proporcionalidad y viabilidad jurídica.

“Una reforma constitucional de esta trascendencia no puede construirse sobre hipótesis; debe sustentarse en hechos, evidencia y argumentos jurídicos verificables. Defender la soberanía también significa defender la Constitución y los derechos políticos de las y los mexicanos”, concluyó.