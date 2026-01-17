Están nerviosos y desesperados; es venganza política: Corral tras aseguramiento de cabaña

Javier Corral Jurado, a través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, el ahora senador de Morena respondió al aseguramiento del inmueble localizado en el municipio de Ocampo, realizado como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción en su contra.

”Están nerviosos y desesperados”, menciona Corral Jurado, puntualizando que todo se trata de una venganza política en su contra.

En su escrito el ahora morenista calificó la medida como “patadas de ahogado”, además de considerarla ilegal e inútil, y afirmó que el tema será resuelto en los tribunales, al igual que las demás causas en las que ha sido señalado.

Explicó que el único recurso que, a su juicio, les queda a sus adversarios es continuar con el golpeteo mediático en su contra.

“No me sorprende esta última reacción, pienso que es natural ante el golpe que significó la detención de su protegido, César Duarte, una detención que volvió a confirmar que la Operación Justicia para Chihuahua no ha concluido”.

Dejó claro que la detención de Duarte Jáquez volvió a colocar bajo el escrutinio nacional el caso de la llamada “nómina secreta”, y que el reciente anuncio sobre la competencia federal ha generado nerviosismo entre sus opositores.