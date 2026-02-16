“Negligencia, la peor epidemia”: Mario Vázquez por recorte sistemático en presupuesto para vacunas

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez advirtió que México enfrenta un retroceso sanitario grave provocado por la caída en la cobertura de vacunación y el abandono presupuestal del programa nacional de inmunización. “La peor epidemia ha sido la negligencia. Cayó la vacunación, faltó gobierno y volvió el sarampión a México”.

De acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, hace diez años México mantenía una cobertura superior al 90% en vacunación; hoy apenas alcanza el 63%.

El legislador señaló que la reducción del presupuesto federal y la falta de ejecución del recurso público dejaron al país sin protección ante enfermedades prevenibles.

Presupuesto federal de vacunación:

* 2022: autorizados 30,314 mdp; sin ejercer 23 mil mdp

* 2023: autorizados 14 mil mdp; no ejercidos 11 mil mdp

* 2024: autorizados 14 mil mdp; no ejercidos 9,500 mdp

* 2025: autorizados 4,571 mdp; no ejercidos 644 mdp

Por lo anterior aseguró que el recorte en vacunas hoy se traduce en una crisis sanitaria que se paga con vidas. “Esto habla de una irresponsabilidad, una negligencia criminal por parte del gobierno federal”. El senador enfatizó que no solo faltaron vacunas, sino conducción institucional: “No fue un accidente: faltó gobierno”.

En contraste, destacó la estrategia aplicada en el estado encabezado por la gobernadora Maru Campos, que a pesar de depender de la federación para la compra de biológicos, se desplegaron brigadas estatales durante 2025, se recorrieron comunidades en todo el territorio y se alcanzó 90% de vacunación en grupos prioritarios, enfatizando que cuando hay voluntad y amor por su pueblo, las cosa se hacen bien.

El senador reiteró que la política de salud debe priorizar la prevención y exigió restituir de inmediato el presupuesto de vacunación para evitar más muertes y secuelas permanentes en la población.