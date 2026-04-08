Invita Manque Granados a taller gratuito de jabones artesanales durante tercer Sabadito Emprendedor en colonia Insurgentes

Con el objetivo de impulsar el emprendimiento y fortalecer la economía familiar en Chihuahua Capital, la diputada federal Manque Granados invita a los vecinos de Insurgentes, Deportistas, y colonias aledañas, a la tercera edición del programa “Sabadito Emprendedor”, que ofrecerá una capacitación gratuita de jabones artesanales.

El evento se llevará a cabo este sábado 11 de abril, de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario de la colonia Insurgentes, ubicado en calle Unidad Popular 10210, y será impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH).

Durante el taller, las y los asistentes aprenderán técnicas básicas para la elaboración de jabones artesanales, así como nociones prácticas que pueden convertirse en una alternativa de autoempleo o emprendimiento local.

El evento también contará con pláticas de información de distintas dependencias gubernamentales, con el fin de que las y los participantes conozcan los programas, apoyos y herramientas disponibles para impulsar proyectos productivos.

El Sabadito Emprendedor se realiza con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico e ICATECH; y del Gobierno Municipal, mediante el DIF Municipal, y la Dirección de Desarrollo Económico y Competitividad, instituciones que colaboran para ampliar las oportunidades de capacitación laboral y fortalecimiento del emprendimiento en Chihuahua.

El evento es gratuito, pero el cupo es limitado a 30 personas, por lo que las personas interesadas deberán registrarse vía WhatsApp al número 614 247 1571.

Con esta iniciativa, la diputada federal Manque Granados reafirma su compromiso de acercar oportunidades de capacitación, fortalecer la economía familiar y apoyar a los chihuahuenses que desean emprender.