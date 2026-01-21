Narcopolítica rige al país; líderes de Morena están vinculados con el narco: Mario Vázquez

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, resaltó que los amagues del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de atacar a cárteles del narcotráfico que operan en México, son por una razón, pues “la narcopolítica rige al país”.

“Lo más grave de este país, lo ha señalado Estados Unidos, es esa narcopolítica que ya rige al país, a muchas regiones del país”, argumentó Vázquez Robles.

“Sabemos cómo está Sinaloa, cómo está Tamaulipas, ahí ya son narcogobiernos”, dijo.

Asimismo, destacó que “ya sabemos cómo están líderes de Morena, que evidentemente están relacionados con la delincuencia organizada y con el narcotráfico”.