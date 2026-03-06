Muros metálicos que cubren presidencia son prestados por el Estado

El presidente municipal Marco Bonilla, dio a conocer que el mobiliario de seguridad, previo al 8 de marzo (8M) que hoy blindan a la Presidencia Municipal por ser un edificio histórico, no pertenecen al Municipio sino que son prestadas por Gobierno del Estado, por lo que aseguró que su administración no invierte en equipamiento.

“Bueno, no, no son del municipio, yo desde hace dos años le he agradecido mucho al gobierno del Estado, el apoyo que nos han dado para poder pues tener este tipo de materiales en el palacio municipal, entonces son propiedad del gobierno del Estado que se consideró desde un inicio justamente al palacio Municipal, pues el patrimonio histórico del Estado de Chihuahua y del país entero, pues acuérdense que el palacio Municipal fue sede de los tres poderes de la Unión, fuimos capital de México y fue desde el Palacio Municipal donde se despachaban los asuntos del país con la presidencia de Benito Juárez. Y bueno, pues se decidió integrar y es digamos al municipio no le generó ningún gasto extra. Además, pues estos fueron desde hace tres años, ya no se ha hasta donde tengo entendido, adquirido absolutamente nada más adicional de lo que ya con lo que ya se cuenta”, comentó.