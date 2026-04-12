Murió Manuel Gurría, exgobernador de Tabasco

Manuel Gurría Ordóñez, exgobernador de Tabasco, murió a los 95 años de edad.

La noticia la dio a conocer su nieto, el diputado local Manuel Gurría Reséndez, en redes sociales.

Con profunda sensibilidad informo el fallecimiento de mi abuelo Manuel Gurría Ordóñez, quien partió rodeado de su familia, en calma, serenidad y paz”, detalló el legislador en Facebook.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también externó sus condolencias por la muerte del político, toda vez que formó parte de sus filas.

Con profunda sensibilidad informo el fallecimiento de mi abuelo Manuel Gurría Ordóñez, quien partió rodeado de su familia, en calma, serenidad y paz”, detalló el legislador en Facebook.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también externó sus condolencias por la muerte del político, toda vez que formó parte de sus filas.

Se desempeñó como gobernador de Tabasco de 1992 a 1994, tras la salida de Salvador Neme Castillo por presiones políticas.

Durante la gestión de Gurría Ordóñez resaltaron Adán Augusto López Hernández y Hernán Bermúdez Requena, este último identificado como líder del grupo delictivo La Barredora.

Finalizado su sexenio en Tabasco, el priista fue secretario de Gobierno durante el mandato de Carlos Alberto Madrazo Becerra, diputado federal, senador de la República, subsecretario de Turismo y subsecretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

El velorio de Manuel Gurría Ordóñez se llevó a cabo este domingo 12 de abril en una famosa funeraria de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Con información de Proceso y Tabasco Hoy