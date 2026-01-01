Municipio brinda servicio de retiro de animales sin vida en la vía pública

Comunícate al 072 o utiliza la aplicación Marca el Cambio

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos, trabaja de forma permanente en el retiro de animales sin vida de la vía pública, labor en la cual se atienden reportes en toda la ciudad.

La dependencia en mención, ofrece el servicio de retiro de animales sin vida en la vía pública, en un horario de 8:00 am a 8:00 pm de lunes a sábado y el domingo de 8:00 am a 4:00 pm.

Este servicio es para animales que no tengan dueño y que hayan perdido la vida en la vía pública o bien para aquellos que si tengan y hayan fallecido en sus viviendas.

Para solicitar el servicio o reportar animales sin vida en las calles, pueden comunicarse al 072, extensión 6455, así como la aplicación telefónica Marca el Cambio.