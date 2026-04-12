Municipales evitan robo en OXXO de Vistas del Norte y aseguran a probable responsable

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., 12 de abril de 2026.- Justo cuando pretendía sacar mercancía sin pagar en una tienda OXXO del norte de la ciudad la madrugada de este domingo 12 del presente, fue detenido por agentes de la Policía Municipal Eduardo Antonio A. R. a quien se le reportó mediante el sistema de alarma del establecimiento.

El citado local comercial se ubica en la calle Río Danubio y Anthony Quinn de la colonia Vistas del Norte, sitio de donde los empleados activaron el botón de pánico alrededor de las 02:00 de este domingo y cuyo reporte fue atendido de inmediato por los policías que encontraron al probable responsable aún dentro de la tienda de conveniencia.

Los agentes abordaron a su patrulla al joven detenido para registrar sus datos y su estado físico en comandancia Norte, posteriormente se le puso a disposición de Fiscalía Zona Centro para integrar la carpeta de investigacion correspondiente.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.