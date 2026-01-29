Municipales en 2025 pegaron al narco con más de 65 mdp en droga asegurada

Tras el pico de violencia que ha tenido la capital en este mes, superando los 33 homicidios de enero del año pasado, más del 85% de los asesinatos han estado vinculados al tema del narcomenudeo, que, de acuerdo con el alcalde Marco Bonilla, ha sido un tema en el que las diferentes corporaciones de seguridad, han dado golpe también, sacando drogas de las calles con aseguramientos.

“Fíjense que hemos estado trabajando durísimo en ese tema, de la atención a la Comisión del Delito Narcomenudeo, que yo creo que es el delito que más flagela, yo les diría, a la ciudad y es el ocasionante en una gran cantidad, más del 80 por ciento, incluso me atrevería a aseverar, de los homicidios de la ciudad, el tema del narcomenudeo, de la venta, del consumo, de la droga de aseguramientos de dosis de drogas”.

Expuso que en 2025, según datos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, casi un millón trescientas mil dosis, sacaron de las calles de la ciudad de Chihuahua, con pérdidas para la delincuencia organizada de 65 millones 768 mil 733 pesos.

“Y este dato solamente es lo que está haciendo la Policía Municipal de Chihuahua. No estoy mencionando lo que están haciendo todas las corporaciones, porque si mencionamos lo que están haciendo todas las demás corporaciones, pues sí es una cantidad mucho mayor”.