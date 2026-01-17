Municipales aseguran en Praderas del Sur a uno por supuesto intento de homicidio

En el fraccionamiento Praderas del Sur, el probable responsable de intento de homicidio contra un hombre de 35 años fue detenido por agentes municipales luego de que presuntamente lo agredió con un machete y le ocasionó lesiones en varias partes de su cuerpo, que pusieron en riesgo su vida.

La detención de Jorge Alberto S. B. se logró tras una persecucion de los policías por las azoteas de algunos domicilios, hacia donde el presunto agresor intentó evadirlos, sin embargo fue alcanzado y asegurado en las calles Sol de Centauri y Pradera de Illinois, mientras que en el sitio de la agresión se localizó el arma consistente en un machete de aproximadamente 60 centímetros que fue asegurado como evidencia.

Los policías aseguraron al detenido junto con el arma para ponerlos a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar la investigación conforme a procedimiento penal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.