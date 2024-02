Soldados rusos “continúan las gloriosas tradiciones militares”: Putin

En el contexto del segundo aniversario del conflicto armado en Ucrania, el presidente Vladimir Putin –tras depositar una ofrenda floral ante la tumba del soldado desconocido, donde junto a la muralla del Kremlin se rinde homenaje a quienes ofrendaron su vida para derrotar a los agresores nazis en la Segunda Guerra Mundial–, dirigió un mensaje a la nación con motivo del Día del Defensor de la Patria, que se conmemoró en Rusia este viernes, en el cual destacó que los soldados y oficiales rusos “continúan las gloriosas tradiciones militares” de sus antepasados.

El mandatario empezó recordando “la hazaña de nuestros padres, abuelos y bisabuelos que vencieron el nazismo. En este día festivo buscamos sus condecoraciones y medallas, fotos y cartas de los soldados. Les damos las gracias, abrazamos con ternura a nuestros queridos veteranos. Siempre recordaremos que fue el pueblo soviético el que defendió la libertad de nuestro país, de toda Europa y del mundo entero”.

Y al hablar de los militares de hoy, afirmó: “Ustedes combaten por la verdad y la justicia, muestran valentía y arrojo al defender Rusia. Ustedes son auténticos héroes del pueblo, nos sentimos orgullosos de su valor, honramos sus hazañas. Sabemos que no es fácil lo que hacen y haremos todo lo posible para que cumplan las tareas que tienen por delante. Les agradezco que cumplan con honor su deber militar, su incondicional servicio a la Patria”.

Ante los numerosos desafíos y riesgos que hay en el mundo, Putin ofreció seguir modernizando el armamento del ejército ruso como “garantía de la seguridad de Rusia, de su desarrollo libre y soberano”.

Dijo que la proporción de armamento en las fuerzas estratégicas (misiles de largo alcance y bombarderos con bombas nucleares) ya alcanzó 95 por ciento de lo que estaba previsto, y en cuanto a submarinos nucleares casi llega al 100 por ciento. Mencionó el comienzo de la producción en serie de los nuevos misiles hipersónicos Tsirkon y agregó que continúan las pruebas de otros sistemas de ataque.

El antípoda de Putin, Volodymir Zelensky, presidente de Ucrania, aprovechó a su manera el segundo aniversario de la guerra para dirigirse al mismo auditorio del reciente entrevistador del titular del Kremlin, Tucker Carlson, al conceder el jueves por la noche una entrevista a Bret Baier, presentador de la cadena estadunidense FOX, la preferida de los seguidores republicanos de Donald Trump.

Zelensky –teniendo como escenario de la entrevista una casa en ruines de Kupiansk, cerca de Járkov– instó al Congreso de Estados Unidos a aprobar los 60 mil millones de dólares adicionales que la Administración Biden quiere entregar a Kiev, argumentando, con los conservadores estadunidenses en mente, que “tenemos un solo enemigo y éste es Putin”.

Preguntado por Baier qué piensa hacer Kiev en 2024, sobre todo en caso de no recibir la ayuda de Estados Unidos, el mandatario ucranio respondió: “En los meses recientes me preguntan lo mismo muchas veces. ¿Podremos sobrevivir? Por supuesto, pero no todos de nosotros. Si el mundo está dispuesto a permitirlo, ya lo verá. Pero eso será una tragedia, para todos nosotros, y no sólo en Ucrania, también en toda Europa”.