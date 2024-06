Reportan al menos 15 muertos por choque de trenes en India

Al menos 15 personas murieron y 60 resultaron heridas luego de que un tren de mercancías chocara este lunes contra uno de pasajeros en el distrito indio de Darjeeling, en Bengala Occidental, reporta la principal agencia de noticias local, PTI, citando a un funcionario.

Breaking:

At least five people killed while about 30 were injured in a train collision, which took place in West Bengal's #Darjeeling district on Monday, police said.

According to officials, a goods train collided with the Sealdah-bound #KanchenjungaExpress, causing the… pic.twitter.com/egpwGgQu2I

— Yuvraj Singh Mann (@yuvnique) June 17, 2024