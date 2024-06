Rechaza Corte Suprema la apelación de exestrella de reality tv por condena de imágenes de abuso sexual infantil

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una apelación presentada por Josh Duggar, exestrella del programa de televisión de realidad “19 Kids and Counting”, quien fue condenado por descargar imágenes de abuso sexual infantil. La decisión de la corte, como es habitual, no incluyó explicaciones sobre la negación.

Duggar apareció en el popular programa de TLC junto con su numerosa familia antes de su condena en 2021. La investigación federal se inició después de que la policía en Little Rock, Arkansas, descubriera que material de abuso sexual infantil estaba siendo compartido desde una computadora rastreada hasta él. Los investigadores testificaron que las imágenes, que incluían abusos a niños pequeños, fueron descargadas en 2019 en una computadora en un concesionario de autos que Duggar poseía.

Como resultado de estos hallazgos, Duggar fue sentenciado a 12 años y medio de prisión. Los tribunales inferiores habían mantenido su condena, rechazando el argumento de Duggar de que sus abogados deberían haber podido preguntar sobre una condena previa por delitos sexuales de un ex empleado del concesionario que había usado la misma computadora. Sin embargo, los abogados de Duggar decidieron no llamar a este ex empleado a testificar después de que el juez dictaminara que no se podía mencionar la condena previa.

Historia de Controversias y Alegaciones

TLC canceló “19 Kids and Counting” en 2015, después de que surgieran alegaciones de que Duggar había abusado de cuatro de sus hermanas y una niñera años antes. Las autoridades comenzaron a investigar tras recibir un aviso de un amigo de la familia, pero concluyeron que el plazo de prescripción de cualquier posible cargo había expirado.

Los padres de Duggar dijeron que, después de que las alegaciones resurgieron en 2015, él confesó el abuso y se disculpó en privado. Posteriormente, Duggar ofreció una disculpa pública por un comportamiento no especificado y renunció a su puesto como cabildero para el Family Research Council, un grupo cristiano conservador.

Este caso ha sido una mancha persistente en la reputación de la familia Duggar, quienes habían sido admirados por su estilo de vida basado en fuertes valores cristianos y una familia numerosa.

La decisión de la Corte Suprema de no escuchar la apelación de Duggar marca el final de su lucha legal en los tribunales federales, al menos por el momento. La condena de Duggar y la posterior denegación de su apelación subrayan la gravedad de los cargos en su contra y la solidez del caso presentado por los fiscales.

El caso ha generado un amplio debate sobre la responsabilidad y las consecuencias para las figuras públicas que cometen delitos graves. La atención pública sobre el juicio de Duggar también ha renovado el enfoque en la importancia de proteger a los menores del abuso y la explotación.

Información tomada de El Imparcial