Javier Aguirre sobre Rafa Márquez y su postulación en el banquillo de Barcelona: «No hago cosas que no me gustaría que me hicieran»

Javier Aguirre, experimentado entrenador mexicano y actual estratega del Mallorca de España, habló sobre lo que sucede en el Barcelona luego de que Rafa Márquez levantó la mano para ser el sucesor de Xavi Hernández.

«No hago cosas que no me gustaría que me hicieran; si yo ahora estoy en Mallorca y sale una persona diciendo ‘pues yo estoy dispuesto, aquí estoy listo para cuando lo echen a este hombre’. No sé el contexto; a lo mejor hay matices o tergiversaciones, pero yo no lo haría», indicó en entrevista para Diarios de Bicicleta en ESPN.

Aguirre se tio tiempo para dar un par de breves consejos a los nuevos entrenadores :

«Que sean auténticos y no intenten copiar a nadie; que sean ellos mismos, con defectos y virtudes. Que no duden, pero si dudan, que no lo note nadie».

Javier Aguirre y el paso de Mallorca

El conjunto del mexicano vive un gran momento con su posición fuera de la zona del descenso en LaLiga y su próxima disputa por la Copa del Rey el 6 de abril en Sevilla 21 años después; circunstancia que ha desatado la euforia entre su afición, y aumentó a 8 puntos la distancia con el descenso tras su triunfo ante el conjunto catalán.