Ataque con misiles deja 5 heridos en Israel cerca del Líbano; Hezbolá lo reivindica

Al menos dos personas resultaron heridas de gravedad y dos de forma leve tras varios ataques con misiles antitanque y cohetes desde el sur del Líbano al norte de Israel, en plena escalada de la tensión con la milicia chií libanesa Hezbolá.

El Ejército israelí confirmó que un soldado resultó levemente herido tras el lanzamiento de dos misiles antitanque contra la localidad de Zar’it, muy cerca de la frontera con el Líbano.

La prensa israelí dijo que, además del soldado, un ciudadano israelí resultó herido leve, y uno estadunidense de gravedad, en el mismo incidente, y que el Ejército está investigando qué hacían dos civiles tan cerca de la frontera.

Además, según el servicio de emergencias Magen David Adom, un hombre de 28 años se encontraba este domingo en «estado grave» tras recibir heridas de metralla en la zona de Baja Galilea, en el norte de Israel.

Así fue el ataque:

If it’s endangering the lives of both Lebanese and Israeli civilians, Hezbollah is up for the task.

Just recently, RPGs were shot out of windows of Lebanese civilian homes, toward civilians in Israel.

Read that again. pic.twitter.com/8FdtyI7Qpd

— LTC (S.) Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) July 7, 2024