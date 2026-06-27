Multa INAH a DJ oaxaqueño por videos en sitios arqueológicos

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) multó con 31 mil 832 pesos al artista oaxaqueño, DJ Miroslav Ü por difundir sin autorización contenido de dos sitios arqueológicos Monte Albán y Mitla- para fines publicitarios.

El INAH dijo, que lo anterior constituye una violación en términos de los artículos 1, 2 y 3 fracción IV, 5, 17, 27, 28, 38, 39, 44 y 55 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, 38, 39, 40, 41 y 48 de su Reglamento, artículo 288-D, incisos A) y B) y 288-F Fracción II de la Ley Federal de Derechos vigente.

Además, el Acuerdo Presidencial por el que se modifica el diverso que dispone que los museos, monumentos arqueológicos, históricos y paleontológicos, así como las zonas de dichos monumentos, permanecen bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Es decir, no pueden ser utilizados por ninguna persona física o moral, entidad federal, estatal o municipal con fines ajenos a su objeto o naturaleza, publicado en el diario oficial de la federación el 30 de abril de 1986.

Información tomada de Aristegui Noticias