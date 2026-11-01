Mujer se quita la vida en la colonia 3 de mayo

Una mujer de 42 años de edad identificada con el nombre de Alma Karina fue encontrada sin vida por parte de la madre, se quitó la vida con una soga.

La mujer fue localizada colgada de una viga amarrada con una soga al cuello en un domicilio ubicado en la calle Arturo Gamiz cruce con periférico R. Almada de la colonia 3 de Mayo.

La madre de la fallecida llamó al número de emergencia, fue la persona que la encontró en su domicilio, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el perímetro y solicitaron el apoyo de personal de la Fiscalía, Criminalística y Semefo para que se hicieran cargo, asimismo refirieron en el lugar que la mujer tenía 6 meses sin drogarse.