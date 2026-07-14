Mujer muere apuñalada tras presunta riña familiar en Jardines de San Agustín

Una mujer de 32 años de edad perdió la vida la noche de este lunes tras ser atacada con un arma blanca durante una presunta riña familiar registrada en el fraccionamiento Jardines de San Agustín, al oriente de la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Circuito Sol de Ros y Sol de Polaris, donde vecinos alertaron al sistema de emergencias 911 luego de escuchar gritos de auxilio provenientes de un domicilio.

Al arribar, elementos de la Policía Municipal encontraron a la mujer fuera de la vivienda, gravemente herida por múltiples lesiones producidas con un cuchillo. La víctima alcanzó a salir del inmueble, pero cayó a un costado de un parque, donde finalmente perdió la vida pese a la movilización de los cuerpos de seguridad.

La zona fue acordonada por las autoridades municipales en tanto agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el procesamiento de la escena.

De manera preliminar, trascendió que el presunto agresor fue detenido por las autoridades y quedó a disposición de la Fiscalía, que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer presentaba múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante, las cuales le ocasionaron la muerte en el lugar de los hechos. La identidad de la víctima no había sido revelada oficialmente hasta el cierre de esta edición.