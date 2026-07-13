Camioneta oficial choca contra torre de la CFE en la Silvestre Terrazas

Una camioneta Chevrolet S10 del Gobierno del Estado se vio involucrada en un accidente sobre la avenida Silvestre Terrazas, casi en el cruce con la calle Santa Eulalia, frente a la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad mientras circulaba en sentido de Chihuahua hacia Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte preliminar, el pavimento mojado provocó que la pickup derrapara, impactara el camellón central y posteriormente se estrellara contra una torre de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ocasionando daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial para elaborar el peritaje correspondiente y tomar nota del accidente. No se reportaron personas lesionadas, únicamente afectaciones materiales en el vehículo oficial y en la estructura de la CFE.