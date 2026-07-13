Choque con volcadura en avenida Palestina deja a un joven conductor lesionado

Un joven conductor resultó con lesiones menores luego de protagonizar un aparatoso accidente con volcadura sobre la avenida Palestina, frente a la entrada de la Hacienda Tabalaopa. El percance ocurrió cuando el guiador de un automóvil Ford Focus circulaba en sentido de oeste a este y, por causas que serán determinadas por la autoridad, perdió el control del volante y salió del camino.

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el vehículo impactó contra un pilar o muro ubicado en el acceso a la Hacienda Tabalaopa y posteriormente derribó tres palmeras, para finalmente volcar. El automóvil presentó cuantiosos daños materiales como consecuencia del fuerte impacto.

Paramédicos de URGE acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien presentó lesiones menores y fue trasladado a un hospital para una valoración médica. En tanto, elementos de la Policía Vial se hicieron cargo de elaborar el reporte correspondiente y realizar el peritaje para determinar las causas del accidente.