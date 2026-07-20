Muere un hombre al caer al arroyo San Antonio, en Cuauhtémoc

A las 15:19 horas del 19 de julio, en la avenida Peña Flores y Lerdo, corporaciones de seguridad y auxilio, rescataron el cuerpo de un hombre sin vida, el cual cayó al cauce del arroyo San Antonio y fue arrastrado por la corriente pluvial.

Personal de Rescate de Cruz Roja Mexicana, SEDENA, Bomberos Cuauhtémoc, Protección Civil Municipal y Brigada Nutrigafer, auxiliaron para rescatar el cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

Vestía una camisa a cuadros de color azul y hasta el momento no ha sido identificado.

Además, se tuvo conocimiento de que en el cruce de la Mangos y Piñas, del Barrio Delicias, un hombre en estado de ebriedad fue visto cuando era arrastrado por la creciente. Metros más adelante, en un canal que corre paralelo al arroyo San Antonio, se pudo hacer el aseguramiento de la persona, la cual quedó fuera de peligro y remitida por faltas administrativas.

Cabe hacer mención que además de estos casos, se recibió un llamado al sistema de emergencias en el que se informó que una mujer había caído al cauce del arroyo en la calle Choapas y Zaragoza, sin embargo, este hecho no se confirmó.

Entre las incidencias por inundación, la Coordinación Municipal de Protección Civil informó que se atendió una serie de casas que presentaron inundación en la colonia Los Alcaldes, en donde no se reportaron personas lesionadas.