Muere trabajador al colapsar estructura metálica en obra de banco

Un trabajador de la construcción perdió la vida la tarde de este viernes luego de que le cayera encima parte de una estructura metálica que instalaban en una obra ubicada en el cruce de la avenida Tecnológico y Encino.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como José G. M., de 46 años de edad, laboraba en la instalación de un barandal en la construcción de una sucursal de Banorte, cuando una sección de la estructura colapsó y lo aplastó, dejándolo tendido sobre la banqueta.

Al lugar arribó una unidad médica para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar el área para evitar riesgos y preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas precisas del colapso de la estructura, por lo que será la autoridad investigadora quien determine si existió alguna falla en la instalación o en las medidas de seguridad dentro de la obra.