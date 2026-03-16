Muere portero Pablo Jurado, canterano del Toluca, apenas a los 22 años

A tan solo unos días de celebrar su cumpleaños, desafortunadamente la Liga MX se viste de luto ante la noticia de que murió Pablo Jurado, quien fuera portero en categorías menores del Club Deportivo Toluca y que se quedó a las puertas del primer equipo, hasta antes de su salida en el 2024.

A través de redes sociales, el Toluca confirmó la lamentable noticia de la muerte de Pablo Jurado, quien apenas tenía 22 años y en abril próximo festejaría un año más de vida.

“Quienes integramos el Deportivo Toluca Futbol Club lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”, fue el mensaje de los mexiquenses.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11 — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

¿De qué murió el futbolista Pablo Jurado del Toluca?

No hay anuncio oficial respecto a qué le provocó la muerte a Pablo Jurado, quien estuvo con la categoría Sub-23 hasta el verano del 2024, cuando abandonó la disciplina escarlata.

La Liga MX se sumó a la pena de amigos y familiares de Pablo Jurado con un mensaje en las redes sociales, deseándoles pronta resignación en este doloroso momento.

¿Quién era Pablo Jurado?

Pablo Jurado Serafín se unió a las fuerzas básicas de Toluca en el 2019; posteriormente, fue transferido al Club Valle de Bravo por un breve lapso.

En 2020 volvió para estar con Toluca Sub-17, pasando el siguiente año a la próxima categoría y en 2022 se incorporó a la Sub-20.

Para 2023, llegó a la Sub-23 de los Diablos Rojos, pero en 2024 quedó en libertad, momento desde el cual ya no tuvo equipo registrado, sin poder debutar en Primera División.

Con información de FoxSports