Muere mujer tras sufrir caída en su domicilio de la colonia Mármol

Una mujer de 33 años de edad, identificada como Carla M., perdió la vida la tarde de este sábado luego de sufrir una caída al interior de su vivienda, ubicada en el cruce de las calles Isabel La Católica y Jerónimo Aguilar, en la colonia Mármol.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven se encontraba en el área de la regadera cuando ocurrió el accidente. Tras el llamado de emergencia, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes y confirmaron el deceso en el lugar.

Posteriormente, agentes estatales procedieron a acordonar la zona para preservar la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Peritos forenses efectuaron el procesamiento del área y el Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia de ley y determinar oficialmente la causa de muerte.

Las autoridades indicaron que, de manera preliminar, el hecho apunta a un accidente doméstico; no obstante, será la investigación ministerial la que confirme las causas del deceso.