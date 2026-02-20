Muere Eric Dane, actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras diagnóstico de ELA

Eric Dane, el querido doctor Mark Sloan, murió la tarde de este jueves a los 53 años de edad.

La noticia fue confirmada por la revista “People”, a través de un emotivo comunicado publicado por la familia.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, se lee en el escrito.

En abril del 2025, el también actor de “Euphoria” fue diagnosticado con Esclerosis lateral amiotrófica (ELA por sus siglas en inglés); enfermedad que lo debilitó y lo alejó de las pantallas y el ojo público.

En su comunicado, los familiares de Dane agradecieron las muestras de cariño y apoyo que recibió durante este difícil proceso; sin embargo, pidieron privacidad en estos momentos.

“Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad”.

Su último trabajo en la televisión fue en la tercera temporada de la serie protagonizada por Zendaya, la cual grabó a pesar del avanzado estado de su condición.

¿Quién era Eric Dane?

Originario de San Francisco, Eric Dane descubrió su pasión por la actuación casi de manera accidental. Según contó él mismo al “Gulf Times” todo ocurrió en su época de estudiante y mientras formaba parte del equipo de waterpolo.

“Mi temporada fue corta, así que terminé enganchado a interpretar a Joe Keller en “Todos mis hijos” y me enamoré. Pensé: “¡Es la mejor sensación del mundo!”, dijo

Después de graduarse decidió probar suerte, así que se mudó a Los Ángeles con apenas 40 dólares en el bolsillo. No pasó mucho tiempo para que pudiera debitar en televisión. participó como actor invitado en series como “Salvados por la campana” y “Los años maravillosos” y posteriormente formó parte de “Hechiceras”.

En el 2000 dio el salto al cine, con la cinta “The Basket”, aunque el éxito lo conoció seis años después cuando se integró a la serie “Grey’s Anatomy”, como el doctor Mark Sloan.

En 2025 su mundo cambió por completo, pues dio a conocer que había sido diagnosticado con ELA. Desde entonces se convirtió en portavoz para la lucha contra la enfermedad.