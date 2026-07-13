Muere adulto mayor tras sufrir aparente infarto al interior de supermercado

Un hombre de aproximadamente 60 años de edad perdió la vida la tarde de este lunes al sufrir un aparente infarto mientras se encontraba al interior de una sucursal de AlSúper León.

El hecho generó una rápida movilización de elementos de la Policía Municipal y paramédicos de URGE, quienes ingresaron al establecimiento para brindarle atención médica. Durante varios minutos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar; sin embargo, finalmente confirmaron que el adulto mayor ya no contaba con signos vitales.

Tras el deceso, personal del supermercado, en coordinación con la Policía Municipal, procedió al cierre temporal de la tienda y a la evacuación de los clientes y empleados, con el fin de facilitar las labores de las autoridades.

El área quedó resguardada en espera del arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo para determinar de manera oficial la causa del fallecimiento.