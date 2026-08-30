Muere a los 89 años Harald V, rey y ‘símbolo’ de Noruega

El rey Harald V de Noruega, hasta ahora decano de los monarcas europeos, falleció este viernes a los 89 años, anunció el Palacio real, con lo que su hijo Haakon se convierte automáticamente en el nuevo monarca.

“Con profunda tristeza anunciamos que Su Majestad el rey Harald nos dejó el día de hoy. El rey Harald falleció apaciblemente en el hospital nacional (Rikshospitalet) el viernes 28 de agosto, a las 6H35” (04H35 GMT), escribió el Palacio en un comunicado.

El rey padecía anemia hemolítica, una enfermedad de la sangre que se manifiesta en una destrucción anormalmente rápida de los glóbulos rojos.

Pese a los reiterados problemas de salud de los últimos años se había negado a abdicar, alegando que había jurado su cargo de por vida ante el Parlamento.

Desde el jueves, casi toda la familia permaneció junto al monarca, quien estaba hospitalizado desde el 17 de agosto. Entre los acompañantes estuvo Marius Borg Høiby, hijo de su nuera y futura reina, Mette-Marit, quien recientemente fue condenado a cuatro años de prisión por dos violaciones.

Cuando se anunció el jueves que su estado de salud era “extremadamente grave”, numerosos ciudadanos de a pie pasaron delante del Palacio real para depositar flores en honor a su rey.

“Claro que es triste. Es un símbolo de nuestro país. Y naturalmente, es triste que algo tan hermoso termine”, dijo a AFP frente al Palacio Maja Otvik, de 36 años.

“Muchos de nosotros tenemos la sensación de haber perdido al abuelo de toda la nación”, comentó a AFP Caroline Vagle, experta en realeza del diario SE og Hør.

Al anunciarse el fallecimiento, la bandera que ondea sobre el palacio fue puesta a media asta.

Con esto, el heredero del trono, el príncipe Haakon, de 53 años, se convierte automáticamente en rey. Su hija Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte a su vez en princesa heredera.

El primer ministro Jonas Gahr Store expresó su “profunda tristeza”, y se decretó luto nacional hasta el día de los funerales.

Las casas reales europeas no tardaron en homenajear al difunto monarca, emparentado con las familias reinantes de Inglaterra y España.

Carlos III elogió la “calidez y humildad” de su “querido primo” Harald, mientras que la Casa Real española encomió su “dedicación incansable al servicio de Noruega y de su pueblo, antes y durante sus 35 años de reinado”.

También hubo mensajes de condolencias y homenaje de los reyes de Países Bajos, Bélgica, Suecia y Dinamarca.

Con información de Aristegui Noticias