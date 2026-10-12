Morenistas “fundadores” destapan a Martín Chaparro como aspirante a la alcaldía de Chihuahua capital

Frentes y sectores de Morena, de los llamados “fundadores”, destaparon a Martín Chaparro como su propuesta para encabezar la coordinación municipal de la 4T en Chihuahua capital, pues aseguran que es el verdadero hombre de “izquierda” al interior del morenismo.

“Chaparro es una gente auténtica de izquierda. Gente del pueblo y para el pueblo, estamos convencidos de que usted debe representarnos”, señalaron los militantes que lo apoyan.

“Es un gran honor el hecho de que tengamos a nuestros compañeros y compañeras, en donde nos animan a participar en un proceso interno que nos va, en un momento determinado, a llevar a un espacio que se llama coordinación municipal de la Defensa de la Cuarta Transformación”, señaló Martín Chaparro.

Ustedes deben estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel internacional. México parece que se está quedando solo en un enfoque gubernamental de apoyo y de ayuda y de solidaridad con los que menos tienen. Brasil parece que anda trastrabillando ahí, pasándose a la ultraderecha. A la derecha. Y el tema de esta embestida que hemos tenido los países latinoamericanos de parte de gobiernos como el de Estados Unidos y de la ultraderecha internacional, en donde nos están viendo la posibilidad de derrocar a todos los gobiernos progresistas de Latinoamérica”, añadió el exdirigente estatal de Morena.