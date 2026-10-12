”El nombre es lo de menos, necesitamos el hospital IMSS”: Canaco



Alejandro Lazzarotto Rodríguez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer que el proyecto del nuevo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) será importante para los derechohabientes no es momento de preocuparse por un nombre.

“Yo pienso que el nombre sale sobrando, lo que tenemos que asegurar es el proyecto que incluye un hospital oncológico, guarderías y muy probablemente las bodegas de almacenamiento de medicamento, en realidad el nombre sobra lo que estamos buscando es que se lleve a cabo”, comentó.

Formalización del gobierno del estado para que las 20 hectáreas estén libres para la realización de estudios para el proyecto y el presupuesto que se requiere para el edificio.

Cabe destacar que el empresariado ha buscado con el IMSS entablar los pasos para un hospital que sea eficiente y suficiente para el número de habitantes actuales de la ciudad.