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Arturo Zubía destaca entrega de 63 toneladas de concentrado lechero subsidiado en Altavista

El diputado del Grupo Parlamentario del PAN, Arturo Zubía Fernández, destacó la entrega de 63 toneladas de concentrado lechero subsidiado a productores de la región, en el Centro de Acopio El Mimbrealpas, ubicado en la comunidad de Altavista.

El legislador señaló que la actividad lechera representa una fuente importante de ingresos y empleo para la economía regional, por lo que consideró fundamental mantener el respaldo del Gobierno del Estado para reducir los costos de producción y prevenir una crisis que afecte a las familias dedicadas a esta actividad.

Asimismo, agradeció a la gobernadora Maru Campos Galván por impulsar programas de apoyo al campo chihuahuense, que contribuyen a respaldar a los productores y dar continuidad a sus actividades.

Zubía Fernández reconoció el esfuerzo de los lecheros de la región, quienes diariamente trabajan para mantener la producción y sostener la economía de sus familias.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar gestionando apoyos para el sector agropecuario y atender las necesidades de los productores del Distrito XX.

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