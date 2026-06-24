Morena no acepta las derrotas y pone en riesgo la confianza democrática rumbo a 2027 y 2030: Alex Domínguez

El Presidente Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y Diputado Federal, Alex Domínguez, señaló que la impugnación promovida por Morena contra los resultados electorales en Coahuila representa una preocupante muestra de intolerancia democrática y una negativa a aceptar la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Destacó que la democracia no solamente implica celebrar los triunfos electorales, sino también reconocer las derrotas cuando así lo determina la ciudadanía.

Afirmó que quienes únicamente aceptan los resultados cuando les favorecen demuestran poco compromiso con las instituciones y con las reglas que garantizan procesos electorales libres, transparentes y confiables.

“El mensaje que envía Morena al impugnar una elección donde la diferencia fue clara y contundente es preocupante para la vida democrática del país. Si hoy no aceptan una derrota local, los mexicanos tienen derecho a preguntarse cómo actuarán cuando enfrenten el juicio ciudadano en las elecciones federales de 2027 y en la elección presidencial de 2030”, expresó.

El dirigente priista recordó que las y los ciudadanos de Coahuila acudieron libremente a las urnas y emitieron un mandato claro, mismo que debe ser respetado por todos los actores políticos sin excepción.

Asimismo, subrayó que Morena participó en el proceso electoral con pleno conocimiento de las reglas y con acceso a todos los mecanismos legales contemplados por la ley.

El legislador del tricolor reiteró que el PRI seguirá siendo un firme defensor de la legalidad, las instituciones democráticas y el voto libre de los ciudadanos, rechazando cualquier intento por desacreditar los resultados electorales cuando éstos no favorezcan al oficialismo.

“El respeto a la voluntad popular es la base de nuestra democracia. Defender el resultado de Coahuila es defender el derecho de millones de mexicanos a que su decisión sea respetada.

La democracia mexicana requiere instituciones fuertes y actores políticos capaces de reconocer tanto los triunfos como las derrotas”, concluyó.

Finalmente, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas del país a actuar con responsabilidad y madurez democrática, privilegiando siempre el respeto a la voluntad ciudadana y la estabilidad institucional de México.