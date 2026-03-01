Morena es un peligro, lo que pasa en el país no podemos permitir que se replique en Chihuahua: JL Villalobos

Ante la apertura que mostró el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Jorge Meade, respecto a una posible alianza con el PAN en el 2027, el también integrante del CEN priista, José Luis Villalobos, secundó lo dicho por Meade y agregó que Morena es un peligro que no puede llegar a Chihuahua.

Así lo manifestó Villalobos García, diputado local y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del CEN del Partido Revolucionario Institucional, quien argumentó que “Morena es un peligro para el mundo, para México, para todas las y los mexicanos. La verdad es que no lo decimos nosotros. Vean la realidad de otros estados que gobierna Morena. Vean lo que pasa en el país. Es lamentable, es triste, es algo que no podemos permitir que suceda en Chihuahua”.

Por lo que añadió que sí son necesarias las alianzas electorales cuando se trata de un bien mayor, sin embargo, también recalcó que el PRI debe estar listo para contender solo y tener los candidatos necesarios para buscar todos los cargos de elección popular que estarán en disputa en el 2027.