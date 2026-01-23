Morena en San Lázaro advierte que falta de acuerdo con PT y PVEM pone en riesgo reforma electoral

Ciudad de México. El hecho de que aún no se haya alcanzado un acuerdo entre Morena, PT y PVEM sobre la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso la presidenta Claudia Sheinbaum “sí mete presión” y deja abierta la posibilidad de que ese proyecto finalmente no se presente, afirmó el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Entrevistado al término de su participación en un foro con estudiantes universitarios, el coordinador de los guindas en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, indicó que siguen los acercamientos con los partidos aliados para llegar a un acuerdo sobre la enmienda que podría presentarse al Legislativo en febrero.

“Continúan las reuniones. Yo estoy enterado que esta y la próxima semana continuarán y que ya el día de ayer empezaron a haber temas y seguramente empezarán las redacciones. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer que había ya un borrador, que había proyectos de modificación de artículos de la Constitución”, señaló el legislador.

Aunque afirmó que tienen hasta la segunda semana del próximo mes para recibir la iniciativa presidencial, Monreal admitió que “los tiempos se nos ajustan, pero nuestro plazo es febrero. Ojalá y el entendimiento entre los tres partidos, PT, Verde y Morena, pueda llegar a un feliz término”.

— ¿No mete presión que los tiempos se vayan ajustando? – se le preguntó.

— “Sí, sí mete presión. Cada día que pasa, sí mete presión. Pero tenemos de plazo hasta la segunda semana de febrero para la llegada de la iniciativa. Ojalá y lo logremos”, apuntó.

Luego de señalar nuevamente que ha sido “muy claro” que sin el aval de PT y Verde “no hay posibilidades de reforma constitucional”, lo cual “a veces no gusta”, el zacatecano reconoció que el riesgo de ni siquiera presentar la iniciativa de enmienda “sigue. Si no tenemos entendimientos y acuerdos, sigue”.

Por otro lado, al cuestionársele sobre las camionetas nuevas que se compraron para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Monreal aseveró que ese hecho “me preocupa, porque nuestra filosofía como movimiento contradice ese tipo de actos. Y evidentemente, frente a la población nos critican y nos cuestionan, y la gente que lo hace tiene razón”.

Asimismo, recalcó que los servidores públicos “tenemos que ser ejemplo, aunque no siempre lo somos. Nos excedemos y abusamos, e incluso violamos lo que nosotros construimos como doctrina filosófica, pero el 99 por ciento de militantes y simpatizantes de Morena cumple con ese ideario político que nos propusimos. Y el 1 por ciento lo distorsionamos todo”.

Sin embargo, rechazó decir si los ministros deben reconsiderar la compra de los vehículos. “Es un asunto de ellos. No me quiero meter con otro poder, porque no quiero que se metan conmigo. Pero ellos tendrán que reflexionar. Es una autorreflexión y corrección también”.