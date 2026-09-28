Morena designa a Jasmine Bugarín Rodríguez como coordinadora de la 4T en Nayarit

Jasmine Bugarín Rodríguez fue nombrada por Morena como su Coordinadora estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional para el estado de Nayarit, con lo que se perfila como la virtual candidata del partido guinda para disputar la gubernatura de dicha entidad en los comicios electorales de 2027.

La designación se dio en el marco de un acuerdo de coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a pesar de que el Alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana, obtuvo el mayor respaldo en la encuesta interna de la coalición. La decisión también se vinculó a criterios de paridad de género acordado entre Morena y sus aliados.