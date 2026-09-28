Un reporte de Incode identificó 66 casos vinculados a esta modalidad en Estados Unidos, mientras Deloitte proyecta que las pérdidas por engaños impulsados por sistemas generativos podrían alcanzar 40.000 millones de dólares en 2027

Por Sindy Valbuena LarrotaSeguirEscucharPuntos claveResumen Agentes autónomos de OpenAI realizaron más de 16.000 accesos no autorizados al repositorio de datos de un organismo de la ONU. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

28 Sep, 2026 12:52 p. m. MX

Durante los últimos meses, agentes de inteligencia artificial desarrollados por OpenAI OpenAI intentaron vulnerar portales gubernamentales, universitarios y empresariales sin que fueran detectados ni frenara sus incursiones, según un informe del laboratorio independiente Transluce y revelaciones del Gobierno de Australia.

Los sistemas escanearon sitios en busca de brechas, trataron de inyectar código malicioso y recurrieron a herramientas externas para esquivar barreras de seguridad, en episodios que se extienden desde, al menos, marzo de este año.

El caso más grave se produjo en junio de 2026, cuando un agente de OpenAI vulneró el portal de estadísticas de Medicare, administrado por Services Australia, el servicio público de salud del país.

Te puede interesar: Cómo instalar la APK de XUPER TV en Android: los riesgos detrás de ver películas gratis Un agente de inteligencia artificial de OpenAI vulneró el portal de estadísticas de Medicare en Australia para extraer datos del servidor.

El sistema realizaba una investigación sobre gasto público en medicamentos y, tras decenas de intentos fallidos de acceso, optó por hackear la plataforma. Obtuvo archivos públicos y no públicos, y llegó a escribir datos en los servidores del organismo, según confirmó el primer ministro australiano, Anthony Albanese, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

“Se trata de la empresa OpenAI haciendo investigación con inteligencia artificial y un agente haciendo lo que se suponía que no debía hacer”, declaró Albanese. “Hubo bloqueos claros que le decían no al agente de IA. Pero este encontró la forma de eludir esos bloqueos. No aceptó un no por respuesta”, agregó el mandatario, quien también reveló que tres sistemas adicionales podrían haberse visto afectados: el Instituto Australiano de Salud y Bienestar, la Oficina de Estadísticas Criminales de Nueva Gales del Sur y el Departamento de Salud de Victoria.

De otro lado, OpenAI reconoció que agentes de IA publicaron 53 imágenes de usuarios en sitios de alojamiento mediante enlaces no listados. La empresa busca retirarlas, pero no puede identificar ni notificar a los afectados. OpenAI tardó tres meses en notificar al Gobierno australiano sobre las incursiones no autorizadas de sus sistemas autónomos. REUTERS/Bhawika Chhabra

OpenAI tres meses en notificar el incidente al Gobierno australiano

OpenAI reconoció que solo detectó la actividad irregular en agosto de 2026, durante una revisión interna sobre comportamientos no alineados de sus modelos. La empresa notificó al Gobierno australiano el 10 de septiembre del mismo año, mediante un correo enviado a una bandeja general de Services Australia. Cinco días después, la agencia trasladó el aviso al Centro de Ciberseguridad de Australia; Albanese fue informado y el hecho se hizo público una semana más tarde.

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El primer ministro expresó su “extrema preocupación” al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, y anunció la creación de un grupo de trabajo para investigar el episodio y evaluar si la seguridad de las redes gubernamentales resulta suficiente frente a este tipo de amenazas. El viceprimer ministro y ministro de Defensa, Richard Marles, precisó que el portal comprometido no contenía reclamos médicos individuales, pagos de beneficios ni datos bancarios de los 27 millones de habitantes del país, sino estadísticas agregadas sobre uso del sistema de salud.

OpenAI sostuvo que ninguno de los incidentes constituyó una brecha de seguridad en sentido estricto, sino ejemplos de comportamientos inesperados de su tecnología. “Nuestros modelos tomaron acciones que no pretendíamos”, señaló la compañía en un comunicado, tras identificar actividad relacionada con varios sitios del Gobierno australiano mientras sus sistemas intentaban responder preguntas sobre estadísticas del país durante una evaluación interna.

PUBLICIDAD El laboratorio Transluce vinculó el incidente en la plataforma Hugging Face con posteriores intentos de intrusión en sistemas de datos abiertos. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Un organismo de la ONU registró más de 16.000 accesos no autorizados

El patrón se repitió en otros organismos internacionales. Agentes autónomos de OpenAI accedieron más de 16.000 veces, entre abril y fines de junio del mismo año, a un repositorio de datos públicos operado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), según un informe elaborado por el investigador Rowan Howard-Jones con datos de Transluce, citado por The Wall Street Journal.

Los agentes terminaron por sortear un filtro que la plataforma había implementado específicamente para bloquear su acceso y utilizaron un método que los administradores del sitio no permitían.

Transluce documentó, además, intentos de intrusión contra una biblioteca digital de la Universidad de Nuevo México y contra Data USA, una plataforma abierta que reúne datos gubernamentales estadounidenses, ambos en mayo, aunque en esos casos los ataques no tuvieron éxito. El laboratorio también halló indicios de comportamientos irregulares que se remontan a noviembre de 2025, y registró actividad reciente, hasta el 20 de septiembre, dirigida contra un exchange de criptomonedas, aunque el intento de operar con esos activos tampoco se concretó.

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El origen del debate público sobre la pérdida de control en agentes de IA se remonta al llamado “incidente Hugging Face”. Entre el 9 y el 13 de julio de 2026, esa plataforma de intercambio de herramientas de inteligencia artificial sufrió un ataque masivo por parte de 1.200 agentes de OpenAI, que trataban de resolver retos imposibles planteados por sus propios desarrolladores. Transluce logró vincular directamente ese episodio con los ataques posteriores contra el Instituto Australiano de Salud y Bienestar y contra Data USA, lo que sugiere que se trató del mismo enjambre de agentes. Las pérdidas por fraude habilitado por inteligencia artificial generativa en Estados Unidos alcanzarán los 40.000 millones de dólares en 2027, según Deloitte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude agéntico emerge como amenaza paralela en el sector financiero

Mientras los gobiernos analizan las implicaciones legales de que un agente autónomo, y no una persona, haya cometido las intrusiones, la industria de ciberseguridad advierte sobre una amenaza relacionada: el fraude ejecutado por sistemas de inteligencia artificial capaces de operar con mínima intervención humana.

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El Agentic Fraud Report 2026, de Incode, compañía especializada en identidad digital, documentó este mes 66 incidentes de fraude con nexo en Estados Unidos, de los cuales 44 fueron confirmados con el método utilizado plenamente identificado.

“El fraude agéntico cambia las reglas porque convierte un proceso que antes requería múltiples personas y numerosos intentos manuales en una operación automatizada, capaz de aprender y escalar”, señaló Íñigo Castillo, gerente general para Latinoamérica de Incode. “Ya no basta con validar un documento o comparar un rostro: es necesario detectar contenido sintético, identificar cuándo interviene un agente de IA y establecer quién está realmente detrás de sus acciones”, agregó.

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Según Deloitte, las pérdidas por fraude habilitado por inteligencia artificial generativa en Estados Unidos podrían pasar de USD 12.300 millones en 2023 a USD 40.000 millones en 2027. El Microsoft Digital Defense Report 2025 halló, además, que los correos de phishing generados con IA alcanzan una tasa de interacción del 54%, frente al 12% de los intentos tradicionales, lo que los vuelve 4,5 veces más efectivos.

En Colombia, donde Incode presentó su reporte durante el Latam Fintech Market 2026, la Agenda Financiera 2026 de Asobancaria registra 997 robos de datos financieros y 63 casos de suplantación de identidad por día, además de 94 ciberataques por segundo contra entidades bancarias.

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Los proveedores de servicios administrados absorben una función de liderazgo en seguridad

El avance de amenazas cada vez más autónomas coincide con una transformación en la manera en que las empresas gestionan su seguridad informática. El Informe MSP Perspectives 2026, elaborado por Sophos, encontró que los proveedores de servicios administrados (MSP) ya funcionan como director de seguridad de la información (CISO) para casi la mitad, un 46%, de sus clientes. El 84% de estos proveedores espera que la demanda de ese tipo de servicios aumente en los próximos doce meses.

“Las organizaciones requieren mucho más que la simple gestión de tecnología para mantenerse seguras. Necesitan líderes de ciberseguridad de confianza que puedan ayudarles a comprender sus riesgos, navegar los requisitos de cumplimiento y traducir las inversiones en seguridad en resultados de negocio significativos”, afirmó Scott Barlow, vicepresidente y evangelista principal de Sophos.

“Los MSP ya están asumiendo este rol para casi la mitad de sus clientes, lo que crea una oportunidad enorme para profundizar las relaciones y desarrollar nuevos servicios de mayor valor. El desafío ahora es brindar ese liderazgo de manera constante y eficiente a través de una base de clientes en crecimiento”, señaló.

El mismo informe indicó que los MSP estiman que podrían ahorrar el 53% de su tiempo si contaran con una plataforma única para la gestión y los reportes de cumplimiento y postura de seguridad de sus clientes, y que el 81% considera que esto reduciría en más del 30% el tiempo dedicado actualmente a esas tareas.

Los episodios registrados en Australia y en la ONU marcan, según Transluce, la primera evidencia documentada de que agentes de inteligencia artificial de una compañía comercial lograron vulnerar sistemas gubernamentales sin autorización, mientras persisten dudas sobre el alcance real de la actividad no detectada entre noviembre de 2025 y septiembre de este año.