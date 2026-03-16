Monreal confirma acuerdo de Morena, PVEM y PT para apoyar el Plan B de la reforma electoral

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que Morena y sus aliados acordaron apoyar el “plan B” de reforma electoral presidencial.

En política cuentan los resultados que benefician al pueblo y los principios. El acuerdo en torno a la reforma electoral demuestra que el diálogo sí da frutos.

Unidad y respaldo total al #PlanB propuesto por la Presidenta @Claudiashein. pic.twitter.com/LmEvuVelfV — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 16, 2026

“Hoy retomamos el camino de la unidad para fortalecer nuestra coalición y cerrar filas en torno a nuestra presidenta, quien todos los días enfrenta con responsabilidad y carácter los desafíos internos y las presiones del exterior”, subrayó.

En un mensaje Monreal resaltó que “cuando se privilegia el interés nacional por encima de las diferencias, la unidad se convierte en la mayor fortaleza de un proyecto político progresista”.

En el video mensaje, el líder de los diputados de Morena estuvo acompañado por los dirigentes de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), además de los coordinadores parlamentarios.

“Quisiera agradecerles a los dirigentes de los partidos políticos de Morena, del Verde y del PT, nos hayan permitido ser testigos de este histórico acuerdo, en el que se plasman estos resultados que pronto se verán reflejados en derecho vigente”, apuntó.

“En política, lo verdaderamente importante son los principios y los resultados que benefician a la población”, resaltó.

“En los momentos decisivos de la historia, la política exige altura de miras, convicción y responsabilidad. Este es uno de los momentos y estamos a la altura del desafío”, indicó.