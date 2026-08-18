Mónica Soto renuncia como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Ciudad de México. Mónica Soto presentó este lunes ante el Senado de la República su renuncia al cargo de magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), efectiva a partir del próximo 31 de agosto, sin explicar las razones de su decisión.

En una carta dirigida a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, recordó que el 20 de octubre de 2016 fue electa por esa cámara para ejercer el cargo de magistrada durante nueve años, periodo que originalmente concluiría el 31 de octubre de 2025.

Posteriormente, con las reformas constitucionales de 2024 y al Poder Judicial de la Federación de 2026, su periodo en el cargo fue ampliado hasta 2028.

Soto afirma que decidió “concluir un ciclo” en el Tribunal Electoral

“Durante estos casi 10 años en que he ejercido la función jurisdiccional en la Sala Superior del máximo órgano de impartición de justicia electoral en México, he tenido claro mi compromiso asumido desde el primer día de juzgar con perspectiva de género y derechos humanos, maximizando la inclusión de las personas y grupos que viven en situación de vulnerabilidad y con un eje transversal, la igualdad plena y sustantiva de las mujeres”, señaló.

Soto explicó que tomó la decisión de concluir un ciclo dentro de la institución, donde tuvo la oportunidad de compartir el pleno con juristas que, afirmó, siempre priorizaron una visión “pro persona” y el mandato constitucional.

“Esa fue nuestra gran coincidencia”, expresó.

Renuncia será efectiva a partir del próximo 31 de agosto

La magistrada solicitó a Castillo realizar el trámite correspondiente y agradeció al Senado la confianza depositada en ella para ejercer “tan alta responsabilidad”.

Aseguró que desempeñó el cargo siempre apegada a los principios establecidos en la Constitución y a la función jurisdiccional.

La carta no precisa los motivos que llevaron a Soto a presentar su renuncia antes de concluir el periodo para el que permanecía en funciones.