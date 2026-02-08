Modelo ligada sentimentalmente a Christian Nodal asiste a Palenque y coincide con Ángela Aguilar

Christian Nodal no logra distanciarse de la controversia, pese a sus intentos. En esta ocasión, una publicación difundida en sus plataformas digitales oficiales volvió a colocar los reflectores sobre su matrimonio con Ángela Aguilar.

A finales de enero, el cantautor se presentó en el palenque de la Feria de León, en Guanajuato. Sin embargo, a una semana de distancia, los ecos de aquella presentación continúan resonando en redes sociales, donde la vida personal de Nodal se mantiene como un tema constante de interés.

Así surgió la polémica

La presentación fue objeto de escrutinio público debido a que marcó el reencuentro de Christian Nodal con la violinista Esmeralda Camacho, con quien fue vinculado sentimentalmente a finales de 2025.

No obstante, usuarios de Instagram detectaron que la instrumentista no fue la única mujer relacionada sentimentalmente con el cantante que asistió al evento, al que también acudió Ángela Aguilar.

Las especulaciones fueron avivadas por la propia Andrea Flores. La influencer, quien de forma paralela compartió fotografías desde la Feria de León, interactuó con usuarios que abrieron un debate en torno a su presencia en el concierto del intérprete de regional mexicano.

En un primer comentario, Flores publicó dos emoticones riendo a carcajadas, con los que dejó claro que tomaba con humor las conjeturas planteadas por la creadora de contenido. Posteriormente, al ser cuestionada sobre si en sus publicaciones originales aparecía acompañada por su novio, la modelo precisó que asistió dos días consecutivos a la feria: “Con mi novio el día siguiente; el primer día, familia y amigos”.

Incluso fue más allá al responder un comentario controvertido de un usuario, quien señaló que la comunidad entendería si ella fuera “fan de la relación” entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, en alusión a una polémica frase atribuida a la cantante en medio de rumores de un presunto triángulo amoroso con la artista Cazzu. “Jajaja, no, muchas gracias”, respondió Andrea Flores.

Hasta el momento, ni Nodal ni Aguilar han emitido declaraciones públicas respecto a la polémica derivada de la publicación del video promocional del palenque en León.

Proceso legal contra Universal Music

El ruido en torno a su matrimonio surge días después de que se diera a conocer que Christian Nodal se quedó sin defensa legal en su proceso judicial contra Universal Music, por presunta falsificación de documentos e incumplimiento de contrato.

La decisión no implica el abandono total del caso, ya que los litigantes seguirán representando a Cristina Nodal y Jesús Jaime González, padres del intérprete. En el programa se planteó que esta medida podría formar parte de una estrategia legal orientada a dividir expedientes o ajustar los tiempos procesales.