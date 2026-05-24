Militares detienen a 2 sujetos con 42 kilos de droga en Villa Ahumada

Las Comandancias de la XI Región Militar y de la 5/a. Zona Militar, hacen del conocimiento a la opinión pública que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 21 de mayo del presente año, personal del Ejército Mexicano en coordinación con

integrantes de la Guardia Nacional y la Policía Federal Ministerial, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en el municipio de Villa Ahumada, Chih.,

realizaron la detención de 2 personas y aseguraron lo siguiente;

> 42.2 Kilogramos de Cocaína.

> 1 Vehículo.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestosa disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Ciudad Juárez, Chih., para continuar con las investigaciones, acciones periciales pertinentes y deterrminar su situación jurídica; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad chihuahuense.

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso por salvaguardar la paz y seguridad de la población.