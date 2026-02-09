Mientras Chihuahua avanza en competitividad, Juárez se estanca por malos gobiernos municipales: Jorge Soto

El diputado local y vocero del PAN municipal en Chihuahua, Jorge Soto, afirmó que el rezago que vive Ciudad Juárez no se explica por falta de recursos ni por el contexto político nacional o estatal, sino por una cadena de malos gobiernos municipales, principalmente el de Cruz Pérez Cuéllar, en contraste con los resultados que ha entregado Acción Nacional en la capital del estado con Marco Bonilla y en su momento Maru Campos.

Soto subrayó que tanto Chihuahua capital como Juárez comparten al mismo presidente de la República y al mismo gobierno estatal, por lo que el argumento de culpar a factores externos queda sin sustento. “El denominador común es el mismo; lo que cambia son los gobiernos municipales, y ahí está la diferencia de resultados”, señaló.

De acuerdo con el legislador, los datos de competitividad confirman este contraste. Según el IMCO, Chihuahua capital se ubica alrededor del quinto lugar nacional en competitividad, mientras que Ciudad Juárez se mantiene entre las posiciones 15 y 20, pese a su condición estratégica como ciudad fronteriza.

El vocero panista enfatizó que Juárez cuenta incluso con mayor presupuesto per cápita que la capital y que, además, el Gobierno del Estado ha invertido más recursos públicos en Juárez durante la actual administración estatal. “Aun con más dinero y más apoyo estatal, Juárez no crece como debería. Chihuahua capital, con menos recursos relativos, sí avanza”, apuntó.

Soto atribuyó este desempeño al modelo de gobierno impulsado por Acción Nacional en la capital, donde —dijo— se ha privilegiado la disciplina financiera, la planeación y la ejecución de obra pública con visión de largo plazo. En ese sentido, destacó el trabajo del alcalde Marco Bonilla, como ejemplo de continuidad y responsabilidad en el manejo del dinero público.

“Juárez ha padecido históricamente malos gobiernos municipales, y eso se refleja en rezagos en infraestructura, servicios y competitividad. No es un tema ideológico, es un tema de resultados”, sostuvo el diputado.

Finalmente, Jorge Soto aseguró que Acción Nacional está a la altura del reto de gobernar ciudades complejas, y que el contraste entre Chihuahua capital y Ciudad Juárez demuestra que cuando hay buen gobierno, los indicadores mejoran. “Los números son claros: mismo país, mismo estado, mismos recursos federales; lo que cambia es la forma de gobernar”, concluyó.