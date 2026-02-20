“Mi hijo nacerá rodeado de amor”: Andrea Chávez confirma en X que está embarazada

A través de redes sociales, la senadora Andrea Chávez informó que espera un bebé con su pareja, el empresario Emil Kamar.

Así lo confirmó en su cuenta de X:

“Nubarrones asedian al mundo en el que vivimos: guerras, crisis climáticas e injusticias amenazan a una humanidad digna que sueña con el derecho de vivir en paz.

Tras años alzando la voz para denunciar los dolores de nuestra tierra, anhelaba el momento urgente de entregarles la más esperanzadora de las noticias.

Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformó de raíz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo.

Y aunque, tras duros aprendizajes, había tomado la decisión de mantener mi vida personal alejada del foco público, no puedo privarme ni privarles de compartir la felicidad plena con la que mis seres queridos y yo, regamos la tierra que pisamos.

Inmediatamente supe de nuestro embarazo, la abuelita Cristina se apoderó de mis recuerdos. Hace poco más de un año que se nos fue a los cielos. Ella, mi primera brújula de izquierda, mi amor incondicional.

Ella, que me enseñó a luchar y que junto a mis padres me presentó las nanas tristes de Atahualpa a su negrito, las historias de barraca con las que García Lorca sembraba igualdad, la voz pura de Mercedes Sosa, las nanas encarceladas de Miguel Hernández y los dolores del Luchín de Victor Jara. Son sus enseñanzas las que guiarán a una vida que se abre paso.

Motivos nunca me faltaron para defender con amor y valentía el futuro de nuestra tierra, y en los ojos de cada infante he visto siempre al hijo mío, pero permítanme reconocer que hoy es más personal que nunca.

Mi hijo nacerá rodeado de amor, y nos dejaremos la piel en su educación, felicidad y futuro, pero no olvido ni por un segundo, que aún hay miles de niños en Chihuahua, en México y en el mundo que no tienen las mismas oportunidades.

Si la energía ya me sobraba hoy la desbordo, y no descansaré ni un segundo hasta que en Chihuahua, nuestras niñas y nuestros niños tengan, al menos, esa primera oportunidad. No es sueño ni utopía: es nuestra obligación con los que vienen. Porque fueron, somos. Porque somos, serán”.