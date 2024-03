AMLO asegura que no heredará ningún problema o pendiente al próximo Gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que no va a heredar al próximo Gobierno federal ningún tipo de problema o asunto legal importante.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador detalló lo anterior cuando fue cuestionado sobre el asunto legal que tiene el Gobierno de México con la empresa Vulcan Materials por un predio en el estado de Quintana Roo, el cual se espera sea resuelto en próximas semanas.

“El otro asunto de Vulcan, ya está también por resolverse, estamos esperando en unos días más, porque siempre buscamos la negociación, el acuerdo, el diálogo, siempre y eso es lo que se está haciendo en este caso. Pero desde luego, cuando vemos que quieren imponerse sin tener la razón, porque se sienten muy poderosos, entonces no queda más que la aplicación de la ley”, indicó.

“No va a quedar nada, no, no, no, ningún problema, al contrario, va a quedar ya desbrosado el camino, el cómo hacerle. Quienes me sustituyan van a poder decir, como decía el maestro Reyes Heroles en una comparecencia, ‘no es conmigo, es con la ley’”, expuso.

“No vamos a dejar pendientes de ese tipo, van a poder gobernar con apego a la legalidad, haciendo valer un auténtico Estado de Derecho, porque lo que había, y aún prevalece en el Poder Judicial, es un Estado de chueco, no de Derecho, pero tenemos que ir limpiando, la vida pública del país, purificando la vida pública de México y ni un paso atrás, ni para tomar impulso”, argumentó.

El mandatario mexicano resaltó que su Gobierno siempre ha buscado el acuerdo con las empresas con las cuales se aprovechaban de supuestos “contratos leoninos”.

“Se busca siempre el acuerdo, lo hemos logrado en muchos casos, heredamos contratos leoninos y llegamos a la conclusión de que estaban mal, que habían abusado y entendieron muchos y hubieron reducciones en lo que cobraban en reclusorios, gasoductos, mantenimiento de carreteras, en el servicio privatizado de salud, en muchos casos se está llegando a acuerdos”, refirió.